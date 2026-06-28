Киев содрогнулся от «Цирконов»: по столице Украины нанесён сокрушительный удар

Ранее российские военные нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.