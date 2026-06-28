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Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы возобновили

Движение автомобилей на выезде из Ярославля по направлению к Москве вновь открыто. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Движение автомобилей на выезде из Ярославля по направлению к Москве вновь открыто. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Утром того же дня движение из региона в сторону столицы перекрыли из-за беспилотной атаки на область.

Губернатор предупредил, что на территории области могут находиться обломки беспилотников, представляющие интерес для следствия. Евраев призвал жителей не приближаться к таким объектам и не пользоваться мобильными телефонами рядом с ними.

— В Ярославле завершено блокирование перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Транспортный поток на выезде из города в сторону столицы восстановлен в полном объеме, — написал он у себя в канале в МАКС.

Всего за ночь 28 июня над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников.

В ту же ночь пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал.