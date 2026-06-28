Может разрушаться годами: Нарколог предупредил о влиянии алкоголя на важный орган

«При расщеплении этанола образуется ацетальдегид — токсичное вещество, способное повреждать клетки печени и запускать воспалительные процессы. Если употребление алкоголя становится регулярным, в печени начинает накапливаться жир. Это состояние называется жировой болезнью печени или стеатозом», — уточнил он.
На этом этапе изменения ещё могут исчезнуть, если человек полностью откажется от спиртного. Специалист подчеркнул, что речь идет именно о полном прекращении употребления алкоголя. Простое сокращение количества выпитого не всегда позволяет остановить патологический процесс.
Если воздействие токсинов продолжается, развивается алкогольный гепатит. Со временем заболевание способно перейти в цирроз — тяжёлую стадию, при которой здоровые ткани постепенно заменяются рубцовыми. В результате орган утрачивает способность полноценно очищать организм от вредных веществ, участвовать в обменных процессах, вырабатывать белки и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.
«По сути, часть органа оказывается безвозвратно выведенной из работы. В отличие от стеатоза или токсического воспаления, сформировавшийся цирроз считается необратимым состоянием», — сказал он.
По словам медика, особую опасность представляет отсутствие выраженных признаков на ранних этапах. Человек может годами не замечать происходящих изменений, поскольку в самой печени отсутствуют болевые рецепторы. Тревожные сигналы обычно появляются уже при серьёзном повреждении тканей. Среди них — постоянная усталость, потеря аппетита, тошнота, дискомфорт в правом боку и нарушения пищеварения. В запущенных случаях возникают желтушность кожи, отеки, кожный зуд, увеличение живота и другие признаки тяжёлого поражения.
Ранее стало известно, что жители столицы стали реже употреблять спиртное. Москва входит в число регионов с относительно низкими показателями потребления алкоголя и распространённости алкогольной зависимости. В мегаполисе появилось больше возможностей для занятий спортом, культурного досуга и участия в массовых мероприятиях, что сделало такой образ жизни более привлекательным для молодого поколения.
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