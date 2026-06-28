Может разрушаться годами: Нарколог предупредил о влиянии алкоголя на важный орган

По словам медика, особую опасность представляет отсутствие выраженных признаков на ранних этапах. Человек может годами не замечать происходящих изменений, поскольку в самой печени отсутствуют болевые рецепторы. Тревожные сигналы обычно появляются уже при серьёзном повреждении тканей. Среди них — постоянная усталость, потеря аппетита, тошнота, дискомфорт в правом боку и нарушения пищеварения. В запущенных случаях возникают желтушность кожи, отеки, кожный зуд, увеличение живота и другие признаки тяжёлого поражения.