«День молодёжи — 2026» объединил тысячи горожан и гостей Хабаровска

Были и те, кто попал на мероприятие совершенно случайно, но тем не менее вернулся домой, зарядившись энергией праздника. Одними из таких гостей стали Антон и Валерия Кузнецовы, зарегистрировавшие в этот день свой брак. Прогуливаясь по городу перед вечерним банкетом, они заглянули на набережную, где им удалось выйти на сцену, поздравить молодежь с важным днем и получить множество поздравлений от хабаровчан.