«День молодёжи — 2026» объединил тысячи горожан и гостей Хабаровска

Вчера, 27 июня, молодое поколение всей страны отпраздновало «День молодежи» — исключением не стал и Хабаровский край. В столице региона горожане и гости собрались на набережной у стадиона имени Ленина, где развернулись десятки творческих, спортивных и обучающих площадок. Праздник, приуроченный к Году единства народов России, состоялся под девизом «Мечта. Гордость. Единство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На огромной площадке развернулись десятки пространств, поделенных на пять тематических блоков: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой». Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах, вокальных и танцевальных конкурсах, приобрели сувениры на память, посетили образовательные лекции и сделали яркие снимки на память в специальной фото-будке.
Некоторые гости фестиваля преодолели сотни и тысячи километров, чтобы провести знаменательный день именно в Хабаровске. Как рассказала группа молодых людей, собравшихся возле главной сцены, они приехали в краевую столицу с Сахалина. Нашлись и те, кто проделал еще более долгий путь и прибыл на фестиваль из Поволжья.
Были и те, кто попал на мероприятие совершенно случайно, но тем не менее вернулся домой, зарядившись энергией праздника. Одними из таких гостей стали Антон и Валерия Кузнецовы, зарегистрировавшие в этот день свой брак. Прогуливаясь по городу перед вечерним банкетом, они заглянули на набережную, где им удалось выйти на сцену, поздравить молодежь с важным днем и получить множество поздравлений от хабаровчан.
Кульминацией праздника стал всероссийский флешмоб, участники Дня молодежи по всей России зажгли фонарики, установив рекорд. Завершился вечер выступлением приглашенной звезды, которую ждали как взрослые, так и молодые горожане. На вечернюю сцену вышел певец Канги, который исполнил свои главные хиты и подарил хабаровчанам незабываемые эмоции и впечатления.