Каких продуктов станет меньше в магазинах с июля

Для растворимого и заварного кофе, цикория, а также для шоколада и конфет будет введена обязательная цифровая маркировка. В результате ожидается сокращение присутствия на рынке нишевых импортных марок, которые не смогут или не захотят адаптировать свою продукцию под новые требования.