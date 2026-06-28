Каких продуктов станет меньше в магазинах с июля

Усиление контроля за продуктами питания
В первую очередь под усиление контроля попадут сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием сахара, трансжиров и искусственных подсластителей. Новые нормативы ужесточают установленные лимиты для этих компонентов, что вынудило крупных производителей начать переработку рецептур, чтобы соответствовать новым требованиям.
Крупные компании обладают ресурсами на модернизацию, но небольшие предприятия могут оказаться вынуждены полностью покинуть рынок, не сумев адаптироваться к новым стандартам. Особое внимание уделяется замороженным полуфабрикатам и колбасным изделиям. Из оборота начнут исчезать товары, в составе которых обнаружена повышенная концентрация стабилизаторов, усилителей вкуса и фосфатов. Это преимущественно коснется сегмента бюджетных продуктов, таких как недорогие пельмени, сосиски, наггетсы и готовые блюда.
В результате либо произойдет изменение рецептур, что может сказаться на вкусе и стоимости, либо продукция вовсе будет снята с продаж. Аналогично под удар попадут глазированные сырки, сладкие хлопья и батончики, которые содержат высокие уровни сахара и насыщенных жиров, зачастую в яркой детской упаковке.
Производителям придется либо пересматривать формулы продуктов, делая их более полезными, либо отказаться от привлекательного дизайна, ориентированного на детей. Дополнительно новые стандарты затронут ассортимент соусов, печенья и других кондитерских изделий. В особенности это коснется импортных товаров, таких как кофе и шоколад.
Для растворимого и заварного кофе, цикория, а также для шоколада и конфет будет введена обязательная цифровая маркировка. В результате ожидается сокращение присутствия на рынке нишевых импортных марок, которые не смогут или не захотят адаптировать свою продукцию под новые требования.
Для потребителей это означает масштабные распродажи остатков по сниженным ценам в конце июня, чтобы освободить место для обновленных товаров, соответствующих новым стандартам.