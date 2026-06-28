На какой основе строится межнациональный диалог

В переломные для страны времена на первый план выходит вопрос общенародного единения. Именно от этого фактора зависит сейчас будущее России.
Эта мысль была одна из основных прозвучавших в ходе масштабного события — Первого межрегионального форума Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в Волгограде с 18 по 21 июня. Его участники искали ответы на вопросы: что объединяет народы, проживающие в России, более всего, как эти моменты усилить, какие вызовы являются наиболее тревожными и в этом плане и какие новые подходы для противостояния им может использовать общество и государство. Также участники форума рассмотрели вопросы сохранения традиционных ценностей, сбережения народов и миграционной политики.
Общий дом.
Славное и богатое историческое прошлое — вот одна из основ, которая объединяет народы России, отметили участники Собора.
«В основе единения народов России лежит цивилизационная идентичность, которая сформировалась на основе тысячелетнего опыта межнационального и межрелигиозного взаимодействия. Именно она помогает сохранять национальную безопасность страны в то время, когда вражеские силы настроены на то, чтобы посеять среди нас семена раздора, — подчеркнул руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев. — Истоком этого государствообразующего процесса в своё время стало православие. Евангельская нравственность стала источником русского права, русской государственности, самого образа жизни нашего народа. И это ни в коем случае не умаляет достоинства других традиционных религий, других народов. Президент России Владимир Путин подчёркивает: “Мы должны бережно хранить свои традиции, свою культуру, свою историческую память, потому что это фундамент нашей государственности”. Россия исторически сложилась как уникальная цивилизация, где при определяющей роли православия гармонично сосуществуют ислам, буддизм, иудаизм и другие традиционные религии. Это единство закреплено в указе Президента РФ № 809, который определяет традиционные ценности как основу развития страны. Без сохранения цивилизационной идентичности невозможно сохранить межнациональное согласие».
Общие победы.
Один из главных вызовов, который угрожает сегодня единству страны и становится всё более актуальным, — это глобализация. Идея некоего «единого экономического и общественного пространства», пропаганда понятий вроде «гражданин мира» на самом деле не что иное, как попытка сломать код нации, превратить человека, любящего свою страну и свой народ, в нечто усреднённое, родства и корней не помнящее. И это усиленно насаждается в умах, особенно среди молодых людей.
На форуме привели в этом плане важное высказывание Владимира Путина: «Формируя успешное технологическое настоящее, будущее важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом. То есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшее условие развития, существования страны в меняющемся, сложном и противоречивом мире».
Волгоградская область, будучи многонациональным регионом, проводит большую работу по сохранению идентичности самых разных народов, населяющих территорию нашего нижневолжского края. С другой стороны, проводится большая системная работа для укрепления межнациональных связей.
«На территории региона проживают представители более 140 национальностей и действуют 38 национальных общественных объединений, — рассказал председатель комитета Волгоградской облдумы по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Булгаков. — Необходимо помнить: наша сила не в унификации, а в умении жить вместе, сохраняя идентичность каждого народа. В мире, где растёт число конфликтов на почве культурных, религиозных различий, умение понимать друг друга становится не просто добродетелью, а условием выживания и дальнейшего процветания. История показывает, что, когда люди объединяются, они преодолевают любые трудности. Мы все помним историю Великой Отечественной войны, когда в одном окопе воевали представители разных национальностей. Мы понимаем, что победа была достигнута именно благодаря всеобщему единению. И сейчас, в ходе СВО, объединились все».
Сергей Булгаков привёл пример единения из новейшей истории региона. Он рассказал, как в 2022 г. в Волгоградской области был создан фонд «За Победу», в который перечисляют средства и организации, и обычные жители. Помимо этого, в каждом районе области, в каждом поселении созданы свои микрофонды.
«Если можно было бы взвесить все грузы, которые за это время, помимо нашего фонда, были отправлены на СВО, получились бы сотни тонн — это несколько эшелонов только гуманитарных грузов, сотни автомобилей, мотоциклов и многое другое», — подчеркнул парламентарий.
Казаки как мягкая сила.
Традиционно в Волгоградской области особую роль в укреплении межнационального согласия играет казачество. По словам атамана Волжского казачьего округа Романа Зенкина, это связано с глубокими историческими корнями.
«Казаки часто выступали посредниками в урегулировании конфликтов между разными этническими группами, — отметил Роман Зенкин. — Их авторитет, умение находить компромисс помогали снижать напряжённость и сохранять мир в многонациональных регионах. С помощью народной дипломатии им, жившим на приграничных землях, удавалось устанавливать контакты с соседями. Сегодня народная дипломатия казачества — это живой, развивающийся инструмент мягкой силы».
Роман Зенкин напомнил о том, что казаки активно привлекаются и для обеспечения порядка и безопасности. Так, в 2014 г. они участвовали в обеспечении правопорядка в Крыму.
«Особенно важно, что эта деятельность в целях укрепления народного единства и профилактики экстремизма поддерживается на государственном уровне, — убеждён Роман Зенкин. — Потенциал казачества как активного участника межэтнического диалога остаётся важным для укрепления согласия в обществе».
Участники форума были едины в том, что сейчас очень много зависит от того, сумеем ли мы передать идеи дружбы, согласия, единства подрастающему поколению и молодёжи.
В этом плане в Волгоградской области идёт большая работа в вузах. Важно отметить, что в регионе обучаются порядка 7000 иностранных студентов.
«Мы заботимся о том, чтобы иностранные студенты не только получили высшее образование, но и восприняли ценности российского общества, стали проводниками передовых идей, нашими друзьями и соратниками. В каждой учебной группе уделяется особое внимание вопросам мирного межнационального взаимодействия», — рассказал ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.
О главной опасности.
Однако современные условия порождают новые вызовы, которые требуют выработки эффективных мер противодействия.
Иерей Василий Лосев привёл слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что «самым острым конфликтом в современности является не борьба религиозных и национальных культур, как нередко хотят представить сильные мира сего, и даже не противостояние Востока и Запада, Севера и Юга, а столкновение транснационального, радикального, глобалистского проекта со всеми традиционными культурами и локальными цивилизациями».
Василий Лосев обратил внимание на то, что в этой связи одной из угроз является миграционная повестка. «Но при этом нужно понимать, что угрозу для нас представляют не мигранты, а иное мировоззрение, иная культура, которая не только не соответствует традиционному российскому укладу, но и тому укладу, который существовал на протяжении веков в странах их исхода», — пояснил Василий Лосев.
Общество стоит перед вызовом: с одной стороны, нам нужны иностранные рабочие руки, с другой — вместе с потоком мигрантов растёт вероятность распространения экстремистских идей.
«С давних времён Россия традиционно была местом притяжения для жителей многих стран, — рассказала на форуме депутат областной думы, руководитель рабочей группы Волгоградского реготделения ВРН по вопросам содействия обеспечению стабильной миграционной обстановки Ирина Соловьёва. — Но это не оказывало заметное влияние на общество и не приводило к “размыванию” его этнокультурных ценностей. К сожалению, в постсоветский период ситуация изменилась. Долгие годы в нашем обществе доминировала навязанная извне и чуждая нашему народу глобалистская повестка, где доминировали конъюнктурно-экономические интересы бизнеса и отдельных политических групп. Осознание пагубности такой политики приходило постепенно и охватывало всё более широкие слои общества и властных элит. Сегодня в этой затянувшейся дискуссии президентом России Владимиром Путиным поставлена точка, когда своим указом он утвердил концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026−2030 гг. Одним из её результатов должно стать увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. В этом документе впервые указано, что миграция в нашей стране — это прежде всего часть системы национальной безопасности».
Депутат подчеркнула: федеральный центр начал передавать регионам всё больше «миграционных» полномочий. Теперь субъекты РФ могут сами решать, допускать ли иностранных граждан к работе в определённых отраслях экономики с учётом специфики каждого региона.
Волгоградская область этой возможностью активно воспользовалась. Так, ещё в 2025 году был введён запрет на работу иностранцев в ряде ключевых сфер экономики. С тех пор аналогичные постановления принимаются ежегодно, они обновляются и дополняются.
Язык, что всех объединяет.
Возвращаясь к основам, что объединяют всех живущих в России, участники подчёркивали роль русского языка. Он также чрезвычайно важен в вопросе адаптации и интеграции мигрантов в российское общество.
Так, по словам Ирины Соловьёвой, в Волгоградской области иностранцам создают необходимые условия для изучения русского языка. И спрос есть: с 1 апреля 2025 г. в регионе ввели обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранных граждан и лиц без гражданства при приёме в общеобразовательные организации. Тестирование организовано во всех муниципальных образованиях и городских округах.
Наконец, основополагающий момент: наша страна будет поддерживать тех мигрантов, которые разделяют её ценности, что особенно актуально в Год единства народов России.
«Мероприятия, которые проводятся в этом году, в том числе и в нашем многонациональном регионе, должны защищать не только коренные народы России, но и тех законопослушных иностранных граждан, которые прибыли к нам для того, чтобы обосноваться здесь и получить российское гражданство. Необходимо создавать инфраструктуру для адаптации таких людей, в том числе для освоения ими русского языка, норм поведения, формирования правосознания и правовой культуры, присущей российскому обществу, для обращения к традиционным, духовно-нравственным ценностям», — подчеркнула Ирина Соловьёва.
Участники Собора в дни его работы смогли своими глазами увидеть то, что объединяет жителей нашего многонационального региона: если говорить об истории, то они посетили Мамаев курган, возложили цветы к мемориалам бойцов, защищавших нашу родину в годы войны.
Они также смогли увидеть и современный Волгоград — красивый, строящийся, развивающийся город, в который вкладывают свой труд люди разных национальностей. Это и есть практическая формула единения, дружбы и согласия, залог хорошего настоящего и большого будущего.
Справка.
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) — международная общественная организация, созданная под эгидой Русской Православной Церкви. Её деятельность способствует духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, укреплению российской государственности и усилению роли православной церкви в обществе.
Волгоградское региональное отделение ВРНС работает с июня 2023 г.
Организаторами Первого межрегионального форума ВРНС выступили Волгоградская епархия при поддержке администрации Волгоградской области и регионального комитета по делам национальностей и казачества.
Участниками Первого межрегионального собора стали делегаты из Калужской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Калмыкия, ДНР и ЛНР.
Прямая речь.
Зам. главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов:
«Традиционные ценности — это действующий код нашей цивилизации, который включает в себя веру в Бога, любовь к Родине — деятельную и жертвенную; крепкую многодетную семью, где почитают родителей и берегут детей; соборность — умение объединяться ради общего дела. Так личное эго уступает место общему благу. Это крайне важно, так как технологии без морали рождают чудовищ, человек превращается в безликого потребителя. Бездуховность губительная для общества, именно традиционные ценности здесь выступают залогом выживания народа и страны в целом».
Первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Михаил Струк:
"Традиционные российские духовно-нравственные ценности передаются от поколения к поколению, лежат в основе нашего миропонимания, самоопределения, гражданской идентичности. Именно они укрепляют народное единство и находят самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии нашей многонациональной страны.
При этом я убеждён, что такие ценности нужно не только пропагандировать, но и защищать на законодательном уровне, это задача депутатов. Так, в Волгоградской области уже принят и успешно действует региональный закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании".
Атаман Волжского казачьего округа Роман Зенкин:
«Казачество служит своеобразным “культурным мостом” в межнациональном диалоге, являясь сплавом разных традиций. Это наследие активно используется для сближения народов: в регионе проходят фестивали народной культуры, концерты, где можно познакомиться с обычаями и традициями разных народов. Такие события — это не просто возможность для отдыха: они закладывают основу для взаимного уважения.
Сегодня казачество укрепляет связи между общественными организациями, лидерами разных этнических групп, взаимодействует с органами власти. Всё это помогает переводить общественные дискуссии в позитивное русло".