На какой основе строится межнациональный диалог

«В основе единения народов России лежит цивилизационная идентичность, которая сформировалась на основе тысячелетнего опыта межнационального и межрелигиозного взаимодействия. Именно она помогает сохранять национальную безопасность страны в то время, когда вражеские силы настроены на то, чтобы посеять среди нас семена раздора, — подчеркнул руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев. — Истоком этого государствообразующего процесса в своё время стало православие. Евангельская нравственность стала источником русского права, русской государственности, самого образа жизни нашего народа. И это ни в коем случае не умаляет достоинства других традиционных религий, других народов. Президент России Владимир Путин подчёркивает: “Мы должны бережно хранить свои традиции, свою культуру, свою историческую память, потому что это фундамент нашей государственности”. Россия исторически сложилась как уникальная цивилизация, где при определяющей роли православия гармонично сосуществуют ислам, буддизм, иудаизм и другие традиционные религии. Это единство закреплено в указе Президента РФ № 809, который определяет традиционные ценности как основу развития страны. Без сохранения цивилизационной идентичности невозможно сохранить межнациональное согласие».