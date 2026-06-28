Перевозчики Новосибирска опасаются роста стоимости топлива

По данным издания, бизнес-омбудсмен Андрей Панферов связал введение мер с попытками спекулянтов вывозить топливо из региона в соседние области, где ограничения установили раньше. Он назвал происходящее «истерикой через интернет» и выразил уверенность, что ажиотаж спадёт в ближайшее время, так как топлива в области достаточно, а рекомендованные лимиты — временная мера.