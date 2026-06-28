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Перевозчики Новосибирска опасаются роста стоимости топлива

В отрасли надеются на стабилизацию в ближайшие недели, иначе подорожают и сами перевозки.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области с 23 июня действуют ограничения на продажу топлива. Представители транспортной отрасли региона поделились, как лимиты повлияли на их работу, пишет НГС.

Как выяснилось, большинство перевозчиков не столкнулись с критическими сбоями, но озабочены ростом цен на бензин и дизель, который начался ещё до официальных лимитов.

По данным издания, бизнес-омбудсмен Андрей Панферов связал введение мер с попытками спекулянтов вывозить топливо из региона в соседние области, где ограничения установили раньше. Он назвал происходящее «истерикой через интернет» и выразил уверенность, что ажиотаж спадёт в ближайшее время, так как топлива в области достаточно, а рекомендованные лимиты — временная мера.

В сфере грузовых перевозок логисты отмечают неудобства при дозаправке на трассах: теперь водители стараются заправляться на каждой станции, чтобы создать запас. Однако объёмы баков позволяют выполнять рейсы без срывов.

Президент Союза транспортников Сергей Максимов подчеркнул, что больше всего тревожит не лимит, а возможное долгосрочное удорожание топлива. Он добавил, что некоторые частные трейдеры уже начали «взвинчивать цены», тогда как крупные нефтяные компании пока сдерживают рост.

В пассажирских перевозках ограничения не вызвали проблем: автобусы и троллейбусы работают по графику. Однако оптовые цены на топливо выросли настолько, что одно из предприятий временно приостановило работу собственной заправочной станции, потому что закупать топливо по новой цене стало невыгодно — это привело бы к росту стоимости билетов.

Перевозчики надеются, что ажиотаж стихнет в течение месяца, и цены стабилизируются. В противном случае неизбежно подорожание логистических услуг, что отразится на стоимости товаров.

Пока же, по оценке участников рынка, ситуация остаётся под контролем, а рекомендации по лимитам не носят запретительного характера и введены для борьбы со спекуляциями.