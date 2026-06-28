Перевозчики Новосибирска опасаются роста стоимости топлива

В Новосибирской области с 23 июня действуют ограничения на продажу топлива. Представители транспортной отрасли региона поделились, как лимиты повлияли на их работу, пишет НГС.
Как выяснилось, большинство перевозчиков не столкнулись с критическими сбоями, но озабочены ростом цен на бензин и дизель, который начался ещё до официальных лимитов.
По данным издания, бизнес-омбудсмен Андрей Панферов связал введение мер с попытками спекулянтов вывозить топливо из региона в соседние области, где ограничения установили раньше. Он назвал происходящее «истерикой через интернет» и выразил уверенность, что ажиотаж спадёт в ближайшее время, так как топлива в области достаточно, а рекомендованные лимиты — временная мера.
В сфере грузовых перевозок логисты отмечают неудобства при дозаправке на трассах: теперь водители стараются заправляться на каждой станции, чтобы создать запас. Однако объёмы баков позволяют выполнять рейсы без срывов.
Президент Союза транспортников Сергей Максимов подчеркнул, что больше всего тревожит не лимит, а возможное долгосрочное удорожание топлива. Он добавил, что некоторые частные трейдеры уже начали «взвинчивать цены», тогда как крупные нефтяные компании пока сдерживают рост.
В пассажирских перевозках ограничения не вызвали проблем: автобусы и троллейбусы работают по графику. Однако оптовые цены на топливо выросли настолько, что одно из предприятий временно приостановило работу собственной заправочной станции, потому что закупать топливо по новой цене стало невыгодно — это привело бы к росту стоимости билетов.
Перевозчики надеются, что ажиотаж стихнет в течение месяца, и цены стабилизируются. В противном случае неизбежно подорожание логистических услуг, что отразится на стоимости товаров.
Пока же, по оценке участников рынка, ситуация остаётся под контролем, а рекомендации по лимитам не носят запретительного характера и введены для борьбы со спекуляциями.