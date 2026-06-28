В Хабаровском крае детские лагеря «Олимп» и «Энергетик» заполнены на сто процентов

Как сообщил в своём канале министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, в «Олимпе» к летней кампании установили новую спортивную площадку. Кроме того, здесь продолжается строительство двух новых корпусов на 88 мест — работы идут по графику. В «Энергетике» также развивается инфраструктура, а на специальном стенде эмоционального настроя участники смены отмечают самые интересные моменты своего отдыха.