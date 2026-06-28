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В Хабаровском крае детские лагеря «Олимп» и «Энергетик» заполнены на сто процентов

Алексей Мокрушин: «В первую смену отдохнули более 30 тысяч детей, около девяти тысяч — по бесплатным путёвкам».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе детские загородные лагеря «Олимп» и «Энергетик» встретили первую летнюю смену со стопроцентной заполняемостью. В обоих учреждениях созданы комфортные условия для отдыха и спорта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил в своём канале министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, в «Олимпе» к летней кампании установили новую спортивную площадку. Кроме того, здесь продолжается строительство двух новых корпусов на 88 мест — работы идут по графику. В «Энергетике» также развивается инфраструктура, а на специальном стенде эмоционального настроя участники смены отмечают самые интересные моменты своего отдыха.

Всего по итогам первой смены в загородных центрах и лагерях края отдохнули более 30 тысяч детей. Около девяти тысяч из них получили бесплатные путёвки — это ребята из семей участников специальной военной операции, а также дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru