В Новосибирске перед концертом ко Дню города заметили AMCHI

В Новосибирске на Михайловской набережной перед вечерним концертом в честь Дня города заметили популярного исполнителя AMCHI. Артист прибыл на главную праздничную площадку и уже проводит репетицию своего выступления.
Горожане, гулявшие по набережной днём, смогли увидеть музыканта, сделать фотографии и понаблюдать за подготовкой к концерту. Вечером AMCHI выйдет на сцену с полноценной программой, посвящённой празднованию 133-летия Новосибирска (12+).
Напомним, 28 июня на Михайловской набережной проходят основные мероприятия Дня города. Для жителей и гостей Новосибирска организованы сотни развлекательных площадок, концерты, мастер-классы и другие праздничные активности.