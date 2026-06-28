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В Новосибирске перед концертом ко Дню города заметили AMCHI

Артист прибыл на главную праздничную площадку и уже проводит репетицию своего выступления.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске на Михайловской набережной перед вечерним концертом в честь Дня города заметили популярного исполнителя AMCHI. Артист прибыл на главную праздничную площадку и уже проводит репетицию своего выступления.

Горожане, гулявшие по набережной днём, смогли увидеть музыканта, сделать фотографии и понаблюдать за подготовкой к концерту. Вечером AMCHI выйдет на сцену с полноценной программой, посвящённой празднованию 133-летия Новосибирска (12+).

Напомним, 28 июня на Михайловской набережной проходят основные мероприятия Дня города. Для жителей и гостей Новосибирска организованы сотни развлекательных площадок, концерты, мастер-классы и другие праздничные активности.