Жара сменит в Волгоградской области дожди и грозы

В Волгоградскую область после дождливой недели вернется жара до +32 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, ожидать повышения температуры волгоградцам следует уже к 29 июня.
Отметим, что в начале новой недели в Волгограде и области будет наблюдаться облачная погода.
— Температура воздуха днем в понедельник составит от +23…+27 градусов, местами до +29 градусов, — сообщили синоптики. — Уже в во вторник, 30 июня, температура воздуха днем прогреется до +31 градуса.
1 июля днем столбики термометра покажу до +32 градусов. При грозах порывы ветра — 15−20 м/с. К концу следующей недели, несмотря на тепло до +34 градусов, в некоторых районах области возможны кратковременные дожди.