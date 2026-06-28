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Женщине пришлось рожать во дворе ЖК в Алматы: что произошло

В Алматы медики скорой помощи приняли роды у женщины прямо во дворе одного из ЖК. Сейчас мама и новорожденная девочка находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале kris_p_almata появилась информация о том, что в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района женщина была вынуждена рожать прямо во дворе жилого комплекса.

По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи не смог своевременно проехать к месту вызова из-за полностью заставленного машинами двора.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что вызов в службу скорой медицинской помощи поступил в 06:21, а бригада прибыла на место в 06:31.

«К моменту приезда медиков женщина уже находилась в активной фазе родов. Девочка весом 3 370 граммов появилась на свет на каталке бригады скорой помощи и сразу закричала», — рассказали в УОЗ.

Несмотря на непростые обстоятельства, медики оперативно приняли роды, оказали необходимую помощь маме и новорождённой, после чего доставили их в городской перинатальный центр, где помощь была продолжена.

Отмечается, что в настоящее время состояние мамы и девочки стабильное. Они чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов.