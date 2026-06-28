«Уралочка» отметила 60-летие в Парке Маяковского

На празднике прошли автограф-сессии со спортсменками, а также спортивные состязания с призами для гостей праздника. Одной из наиболее ярких дисциплин стала зарядка под руководством робота-тренера. Также робот-манипулятор рисовал по фотографиями портреты на память на открытках с лозунгом «Одна судьба — одна команда!».