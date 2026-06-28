Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралочка» отметила 60-летие в Парке Маяковского

27 июня в екатеринбургском Парке Маяковского волейбольный клуб «Уралочка» продолжил празднование 60-летнего юбилея.

10

На празднике прошли автограф-сессии со спортсменками, а также спортивные состязания с призами для гостей праздника. Одной из наиболее ярких дисциплин стала зарядка под руководством робота-тренера. Также робот-манипулятор рисовал по фотографиями портреты на память на открытках с лозунгом «Одна судьба — одна команда!».

Также на парковой площадке проходили мероприятия в честь Спартакиады народов России — 2026. Для детей устроили многоборье (бадминтон, гигантский дартс, игра в футбол огромным мячом и т. п.), по результатам которых дети могли получить призы.