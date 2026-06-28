В Иркутске умерла искусствовед и преподаватель ИРНИТУ Ольга Лось

В Иркутске умерла Ольга Лось. Ольга Константиновна Лось была кандидатом наук, доцентом кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна ИРНИТУ, искусствоведом, реставратором. Коллеги вспоминают о ней как о замечательном педагоге и настоящем интеллигенте.
«Ольга Лось окончила Новосибирский техникум лёгкой промышленности по специальности “Моделирование и конструирование одежды”, затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по специальности “История и теория изобразительного искусства”», — рассказывают коллеги по кафедре.
Ольга Лось прошла большой и интересный путь в профессии. Она работала в картинной галерее, восстанавливала старинные ткани в иркутском краеведческом музее, перенимала опыт в знаменитых грабаревских мастерских в Москве — словом, влюблена была в своё дело по-настоящему.
А с 1995 года она стала преподавателем иркутского политеха. Для студентов она была не просто лектором — настоящим Учителем с большой буквы. В 2004 году она защитила диссертацию о голландской культуре — о том, как в искусстве отражается душа народа. Но круг её интересов был гораздо шире: история костюма, стили в интерьере, архитектура, музейное дело — всё это было ей близко и интересно. С ней связана целая эпоха художественного образования в вузе. Кандидат исторических наук, она опубликовала около 30 работ, из них: 11 учебных пособий.