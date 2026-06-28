В Иркутске умерла искусствовед и преподаватель ИРНИТУ Ольга Лось

А с 1995 года она стала преподавателем иркутского политеха. Для студентов она была не просто лектором — настоящим Учителем с большой буквы. В 2004 году она защитила диссертацию о голландской культуре — о том, как в искусстве отражается душа народа. Но круг её интересов был гораздо шире: история костюма, стили в интерьере, архитектура, музейное дело — всё это было ей близко и интересно. С ней связана целая эпоха художественного образования в вузе. Кандидат исторических наук, она опубликовала около 30 работ, из них: 11 учебных пособий.