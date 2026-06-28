В Уфе завершились поиски 45-летней женщины.

Поиски пропавшей без вести 45-летней Жанны Дмитриевой завершились благополучно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» — написали добровольцы в соцсетях.
Напомним, женщина пропала 25 июня из деревни Дорогино Уфимского района. В поисках пропавшей участвовали сотрудники МЧС, полиции, местной администрации, добровольцы, также была задействована беспилотная авиация.
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