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В Уфе завершились поиски 45-летней женщины

В Уфе завершились поиски 45-летней женщины.

Источник: Башинформ

Поиски пропавшей без вести 45-летней Жанны Дмитриевой завершились благополучно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» — написали добровольцы в соцсетях.

Напомним, женщина пропала 25 июня из деревни Дорогино Уфимского района. В поисках пропавшей участвовали сотрудники МЧС, полиции, местной администрации, добровольцы, также была задействована беспилотная авиация.

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