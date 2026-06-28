В Перми пассажирам сочинских рейсов рекомендуют не торопиться в аэропорт

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» на утро 28 июня, в «Большом Савино» перенесли вылеты двух авиарейсов в Сочи: FV 6130 — с 05:05 на 18:15, ДР 366 — с 05:50 на 18:25. В число задержанных также вошел вылет авиарейса FV 6296 «Пермь — Москва» — с 16:00 до 17:15.