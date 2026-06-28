Новосибирцам напомнили о новых рамках при обналичивании крупных сумм

Введенные ограничения призваны противодействовать злоумышленникам, использующим телефонные схемы, и обезопасить сбережения граждан.
С начала осени 2025-го банковский сектор функционирует с учетом предписаний федерального закона № 41-ФЗ. При выявлении признаков сомнительной транзакции финансовая организация имеет право на сутки сократить выдачу через терминалы самообслуживания до 50 тысяч рублей, а дальнейшие запросы могут заморозить на двое суток до проверки легитимности действий держателя карты.
Помимо этого, каждая платежная карта подчиняется внутренним лимитам, которые утверждает конкретный банк. Дополнительный барьер действует для лиц, внесенных в реестр ЦБ после фиксации подозрительных переводов: для них месячный порог снятия в банкоматах теперь составляет 100 тысяч рублей.
Финансовые консультанты советуют жителям Новосибирска заблаговременно уточнять действующие параметры через онлайн-кабинет, а при необходимости крупного изъятия средств — оповестить свою кредитную организацию. В ряде случаев надёжнее и быстрее получить деньги в отделении, предъявив удостоверение личности.
Специалисты также предостерегают: попытки дробить сумму и обналичивать её частями через разные автоматы могут обернуться обратным эффектом — система посчитает это подозрительным поведением и инициирует дополнительные проверки или блокировку.
Внедренные нормы нацелены в первую очередь на пресечение попыток выманивания сбережений, когда граждан убеждают перевести все накопления на посторонние счета. Поэтому, если вы столкнулись с отказом, эксперты рекомендуют без лишней тревоги обратиться в банк и документально подтвердить чистоту своих намерений.