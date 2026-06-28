Новосибирцам напомнили о новых рамках при обналичивании крупных сумм

С начала осени 2025-го банковский сектор функционирует с учетом предписаний федерального закона № 41-ФЗ. При выявлении признаков сомнительной транзакции финансовая организация имеет право на сутки сократить выдачу через терминалы самообслуживания до 50 тысяч рублей, а дальнейшие запросы могут заморозить на двое суток до проверки легитимности действий держателя карты.