Жители Приморья заметили акул вблизи популярной у туристов бухты

По словам очевидцев, раньше хищники не подплывали к пляжу настолько близко. Из-за этого многие теперь опасаются заходить в воду и признаются, что считают купальный сезон на этом пляже завершенным. При этом на других пляжах Приморья, где также замечали акул, отдыхающие продолжают купаться.