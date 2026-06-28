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Метеоролог сказал, какая погода ожидается в Москве 28 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что облачность в Москве 28 июня предположительно будет переменной и обойдется без существенных дождей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что облачность в Москве 28 июня предположительно будет переменной и обойдется без существенных дождей.

Леус сказал в мессенджере, что воздух в столице прогреется до 22−24 выше нуля.

Ветер будет северо-западный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что примерно соответствует норме.

Метеоролог рассказал, что 29 июня температура воздуха в Москве чуть снизится.

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