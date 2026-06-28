Юрий Слюсарь: под удар беспилотников попали шесть районов Ростовской области

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 213 беспилотников, сообщили в минобороны РФ. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В результате атаки в Славянске-на-Кубани горит Славянский НПЗ, повреждены несколько домов, один человек погиб, один пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.