Куда могут отправиться россияне без визы: перечислены почти 100 стран

Граждане РФ могут посетить 76 стран в рамках настоящего безвизового режима. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России.
В АТОР уточнили, что всего в список направлений с упрощенным въездом входит 93 страны. Однако туда включены и государства, где визу оформляют по прибытии. Поэтому полностью безвизовыми ряд стран назвать нельзя.
«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом окажется 93 страны», — сообщили в АТОР.
По данным ассоциации, больше трети безвизовых стран приходится на Азию. На этот регион приходится 34,5% таких направлений. Еще 21% находится в Африке, около 18% — в Америке, менее 13% — в Океании и примерно столько же в Европе.
При этом часть направлений относится не к безвизовым, а к странам с визой по прибытии. В АТОР привели в пример Бангладеш, Бахрейн, Бурунди и Египет.
В ассоциации также предупредили, что для 18 стран безвизовый режим во многом остается формальным. Например, в Андорру нужно ехать через шенгенскую зону, а до ряда островных государств Карибского бассейна и Океании сложно добраться без пересадок в странах, где россиянам может понадобиться виза.
Отдельно в АТОР напомнили о направлениях, где перед поездкой требуется оформить электронное разрешение на въезд. К таким странам относятся, в частности, Южная Корея, Мексика и Кения.
Ранее KP.RU писал, что основой зарубежного спроса у российских туристов летом 2026 года остается пляжный отдых. По данным АТОР, в топ популярных направлений вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд.