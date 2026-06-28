Куда могут отправиться россияне без визы: перечислены почти 100 стран

В ассоциации также предупредили, что для 18 стран безвизовый режим во многом остается формальным. Например, в Андорру нужно ехать через шенгенскую зону, а до ряда островных государств Карибского бассейна и Океании сложно добраться без пересадок в странах, где россиянам может понадобиться виза.