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Куда могут отправиться россияне без визы: перечислены почти 100 стран

АТОР заявил, что россияне без визы могут посетить 76 стран.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ могут посетить 76 стран в рамках настоящего безвизового режима. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что всего в список направлений с упрощенным въездом входит 93 страны. Однако туда включены и государства, где визу оформляют по прибытии. Поэтому полностью безвизовыми ряд стран назвать нельзя.

«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом окажется 93 страны», — сообщили в АТОР.

Среди европейских стран россияне могут без визы поехать в Сербию, Черногорию, Молдавию, Боснию и Герцеговину. Также доступны направления ближнего зарубежья, в том числе Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

По данным ассоциации, больше трети безвизовых стран приходится на Азию. На этот регион приходится 34,5% таких направлений. Еще 21% находится в Африке, около 18% — в Америке, менее 13% — в Океании и примерно столько же в Европе.

В Азии россиянам доступны Китай, Вьетнам и Индонезия. Также можно отправиться в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, в африканские государства, в том числе Намибию, Сейшелы и ЮАР, а также в Южную Америку — например, в Бразилию, Аргентину, Колумбию и Венесуэлу.

При этом часть направлений относится не к безвизовым, а к странам с визой по прибытии. В АТОР привели в пример Бангладеш, Бахрейн, Бурунди и Египет.

В ассоциации также предупредили, что для 18 стран безвизовый режим во многом остается формальным. Например, в Андорру нужно ехать через шенгенскую зону, а до ряда островных государств Карибского бассейна и Океании сложно добраться без пересадок в странах, где россиянам может понадобиться виза.

Отдельно в АТОР напомнили о направлениях, где перед поездкой требуется оформить электронное разрешение на въезд. К таким странам относятся, в частности, Южная Корея, Мексика и Кения.

Ранее KP.RU писал, что основой зарубежного спроса у российских туристов летом 2026 года остается пляжный отдых. По данным АТОР, в топ популярных направлений вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд.

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