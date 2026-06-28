Завораживающие кадры: на Михайловской набережной открылась фотовыставка Новосибирской ГЭС

Михайловская набережная стала точкой притяжения не только для любителей концертов и спорта, но и для тех, кому интересна индустриальная эстетика. Слева от главной сцены развернулась фотовыставка, посвящённая работе Новосибирской ГЭС.
Экспозиция объединила 25 необычайно красивых снимков, каждый из которых — отдельная страница жизни станции. Проект позволяет проследить путь ГЭС от грандиозной стройки, изменившей ландшафт Сибири, до сегодняшнего дня, когда станция работает как «надёжный пульс» Новосибирска.
Посетители выставки могут увидеть редкие архивные фотографии процесса строительства, монтажа и облицовки камер рабочих колёс, а также захватывающие дух современные кадры. Среди работ — эстетика пропусков половодья и поразительные по красоте снимки рассветов над плотиной, которые доказывают: на ГЭС работают настоящие романтики, умеющие видеть величие в технологических процессах.
«Новосибирская ГЭС — это укрощённая мощь Оби. Это энергия, которая ежедневно питает наш город, обеспечивая его комфорт и развитие. Фотовыставка — это отличная возможность для новосибирцев остановиться на минуту в праздничной суете и оценить масштаб инженерной мысли, которая стоит за уютом в наших домах», — отмечают организаторы экспозиции.
Выставка доступна для всех желающих в течение всего дня 28 июня на Михайловской набережной. Возрастное ограничение: 6+.