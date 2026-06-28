Завораживающие кадры: на Михайловской набережной открылась фотовыставка Новосибирской ГЭС

«Новосибирская ГЭС — это укрощённая мощь Оби. Это энергия, которая ежедневно питает наш город, обеспечивая его комфорт и развитие. Фотовыставка — это отличная возможность для новосибирцев остановиться на минуту в праздничной суете и оценить масштаб инженерной мысли, которая стоит за уютом в наших домах», — отмечают организаторы экспозиции.