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Казахстан взял золото и бронзу Кубка Европы по дзюдо

Казахстанские дзюдоисты начали заключительный день Кубка Европы в Праге с медалей.

Источник: Деловой Казахстан

Главным героем турнира стал Шерзод Давлатов, который эффектно выиграл финал и принес сборной золотую награду, передает DKNews.kz.

Досрочная победа в финале.

В весовой категории до 60 килограммов Давлатов встретился в финале с французом Яном Мотоли Бонгамбе.

Решающая схватка завершилась досрочно — казахстанец уверенно провел поединок и не оставил сопернику шансов, завоевав золото европейского турнира.

Это одна из самых ярких побед сборной Казахстана на соревнованиях в столице Чехии.

Еще одна медаль — бронза.

В этой же весовой категории на пьедестал поднялся еще один представитель Казахстана.

Нурадил Альжан в поединке за третье место оказался сильнее своего соотечественника Сунгата Нурлатулы и стал бронзовым призером Кубка Европы.

Таким образом, именно категория до 60 килограммов принесла национальной команде сразу две медали.

Такиева остановилась в шаге от награды.

У женщин шанс пополнить медальную копилку получила Карина Такиева, выступавшая в весовой категории свыше 78 килограммов.

Казахстанка дошла до схватки за бронзу, однако в решающем поединке уступила представительнице Португалии Рошели Нунес и завершила турнир без медали.

Турнир подходит к завершению.

Кубок Европы по дзюдо в Праге завершится сегодня, 28 июня.

Для многих спортсменов эти соревнования являются важным этапом подготовки к главным международным стартам сезона, а также возможностью набрать рейтинговые очки и проверить свою форму в борьбе с сильнейшими европейскими дзюдоистами.