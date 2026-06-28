Казахстан взял золото и бронзу Кубка Европы по дзюдо

Главным героем турнира стал Шерзод Давлатов, который эффектно выиграл финал и принес сборной золотую награду, передает DKNews.kz.
Досрочная победа в финале.
В весовой категории до 60 килограммов Давлатов встретился в финале с французом Яном Мотоли Бонгамбе.
Решающая схватка завершилась досрочно — казахстанец уверенно провел поединок и не оставил сопернику шансов, завоевав золото европейского турнира.
Это одна из самых ярких побед сборной Казахстана на соревнованиях в столице Чехии.
Еще одна медаль — бронза.
В этой же весовой категории на пьедестал поднялся еще один представитель Казахстана.
Нурадил Альжан в поединке за третье место оказался сильнее своего соотечественника Сунгата Нурлатулы и стал бронзовым призером Кубка Европы.
Таким образом, именно категория до 60 килограммов принесла национальной команде сразу две медали.
Такиева остановилась в шаге от награды.
У женщин шанс пополнить медальную копилку получила Карина Такиева, выступавшая в весовой категории свыше 78 килограммов.
Казахстанка дошла до схватки за бронзу, однако в решающем поединке уступила представительнице Португалии Рошели Нунес и завершила турнир без медали.
Турнир подходит к завершению.
Кубок Европы по дзюдо в Праге завершится сегодня, 28 июня.
Для многих спортсменов эти соревнования являются важным этапом подготовки к главным международным стартам сезона, а также возможностью набрать рейтинговые очки и проверить свою форму в борьбе с сильнейшими европейскими дзюдоистами.