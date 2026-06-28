С торгов продают арестованный у омского ДОСААФ туалет

Стоит отметить, что недвижимость проходит по категории арестованного имущества и передана на торги постановлением судебного пристава-исполнителя. В общей сложности нового владельца намерены найти для 6 объектов, включая склад ГСМ площадью в 63 кв. м по стартовой цене в 2,1 миллиона рублей, трех гаражей, совокупно оцененных в 17,888 миллиона рублей, и нежилое помещение площадью около 179 квадратных метров за 4,044 миллиона рублей.