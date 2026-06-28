С торгов продают арестованный у омского ДОСААФ туалет

В понедельник, 29 июня 2026 года, на одной из электронных площадок стартует прием заявок на торги за право приобрести недвижимость омского ДОСААФ по улице 3-й Островской. Среди представленных объектов в том числе здание уборной площадью около 111 квадратных метров. Стартовая цена в данном случае составляет порядка 3,18 миллиона рублей.
Стоит отметить, что недвижимость проходит по категории арестованного имущества и передана на торги постановлением судебного пристава-исполнителя. В общей сложности нового владельца намерены найти для 6 объектов, включая склад ГСМ площадью в 63 кв. м по стартовой цене в 2,1 миллиона рублей, трех гаражей, совокупно оцененных в 17,888 миллиона рублей, и нежилое помещение площадью около 179 квадратных метров за 4,044 миллиона рублей.
По подсчетам «СуперОмска», в период с 2023 по 2026 годы в отношении ДОСААФ России по Омской области открыто 11 исполнительных производств на сумму свыше 12 миллионов рублей. Из них 5 на сумму свыше 9,16 миллиона рублей за последний год.
Торги назначены на 27 июля 2026 года.