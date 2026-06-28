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Каждый десятый клещ в Омской области заражён боррелиозом

К медикам за помощью обратились 3000 укушенных омичей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области фиксируется увеличение количества людей, пострадавших от нападений клещей. Согласно информации регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 25 июня 2026 года за медицинской помощью обратилось 3 044 человека, из которых 956 — дети. При этом текущие показатели не выходят за рамки средних многолетних значений, а случаи заражения инфекциями, передаваемыми через укусы клещей, в области не выявлены.

Специалисты провели анализ 95,6% особей, извлечённых у пострадавших. Результаты показали, что 11,9% клещей были носителями боррелий, 2% — вируса клещевого энцефалита, 2,2% — возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,7% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для сравнения: за предыдущую неделю в медучреждения региона по поводу укусов клещей обратилось 2 965 человек.

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