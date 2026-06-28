Россиянам с 1 июля будут перечислять ряд пособий без заявлений: кто попадает под выплаты

По его словам, раньше Соцфонду часто приходилось отдельно запрашивать сведения у работодателя. Например, после того как сотрудник уходил на больничный или оформлял положенную выплату. Теперь порядок станет более автоматическим. Если нужная информация уже есть в системе СФР, человеку не придется повторно подтверждать эти данные.