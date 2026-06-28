Россиянам с 1 июля будут перечислять ряд пособий без заявлений: кто попадает под выплаты

Социальный фонд России с 1 июля 2026 года начнет проще рассчитывать некоторые пособия. Часть выплат будут назначать по данным, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете человека. Об этом РИА Новости сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, раньше Соцфонду часто приходилось отдельно запрашивать сведения у работодателя. Например, после того как сотрудник уходил на больничный или оформлял положенную выплату. Теперь порядок станет более автоматическим. Если нужная информация уже есть в системе СФР, человеку не придется повторно подтверждать эти данные.
Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка.
«С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица», — сказал Балынин.
При этом работодатель все равно может понадобиться. Если в системе не окажется каких-то сведений, Соцфонд запросит их дополнительно.
Эксперт отметил, что новый порядок продолжает реформу, которая началась еще в 2022 году. Ее цель — сделать получение пособий проще и сократить лишний обмен документами между гражданами, работодателями и ведомством.
Ранее KP.RU писал, что с 1 июля прибавку к пенсии получат россияне с инвалидностью I группы и пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается автоматически. По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, ее размер составит 19 168 рублей.