Крупное нефтедобывающее предприятие в Перми снизило прибыль и выручку

ООО «Сиаль», занимающееся добычей сырой нефти, обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль компании 238,3 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 66% (в 2024-м — 704,4 млн руб.). Выручка компании снизилась на 27% и составила 3,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель достигал 5,04 млрд руб. Долгосрочные обязательства ООО выросли на 12% — до 392 млн руб., краткосрочные — на 18% до 2 млрд руб.