Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеозависимым новосибирцам напомнили о возможном недомогании сегодня

Жителям областного центра, чей организм остро реагирует на колебания космической погоды, 28 июня советуют быть предельно внимательными к сигналам собственного тела. Согласно данным учёных, в этот день магнитосфера планеты сохранит неустойчивость, при этом вероятность бури, по расчётам, достигает 36%.

Источник: Сиб.фм

Сотрудники профильной лаборатории при Российской академии наук уточняют: пик геомагнитных возмущений прогнозируется в утренние часы. В промежутке с 10:00 до 12:00 по московскому времени коэффициент Кр может подняться до отметки 4,5. Пока это не считается бурей в классическом понимании, однако столь высокий показатель нередко провоцирует ухудшение самочувствия у тех, кто подвержен влиянию погоды.

Специалисты предупреждают, что в указанный период вероятны такие симптомы, как пульсирующая боль в голове, общая разбитость, скачки кровяного давления и быстрое наступление усталости. К вечеру, по прогнозам, возмущения постепенно пойдут на спад.

Отдельно эксперты обращают внимание на недавний выброс на светиле, который способен дополнительно сказаться на состоянии околоземной среды. Вместе с тем шансы на то, что 28 июня произойдёт полноценный магнитный шторм, пока оцениваются как средние — 36%.

Медики рекомендуют новосибирцам в этот день не нарушать обычный график сна, дозировать физическую нагрузку, поддерживать водный баланс и сократить потребление крепкого чая, кофе и жирных блюд. Особую осторожность следует проявить людям с проблемами сердца и сосудов: им важно регулярно контролировать давление и своевременно принимать прописанные врачом препараты.