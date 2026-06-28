Метеозависимым новосибирцам напомнили о возможном недомогании сегодня

Сотрудники профильной лаборатории при Российской академии наук уточняют: пик геомагнитных возмущений прогнозируется в утренние часы. В промежутке с 10:00 до 12:00 по московскому времени коэффициент Кр может подняться до отметки 4,5. Пока это не считается бурей в классическом понимании, однако столь высокий показатель нередко провоцирует ухудшение самочувствия у тех, кто подвержен влиянию погоды.