Метеозависимым новосибирцам напомнили о возможном недомогании сегодня

Сотрудники профильной лаборатории при Российской академии наук уточняют: пик геомагнитных возмущений прогнозируется в утренние часы. В промежутке с 10:00 до 12:00 по московскому времени коэффициент Кр может подняться до отметки 4,5. Пока это не считается бурей в классическом понимании, однако столь высокий показатель нередко провоцирует ухудшение самочувствия у тех, кто подвержен влиянию погоды.
Специалисты предупреждают, что в указанный период вероятны такие симптомы, как пульсирующая боль в голове, общая разбитость, скачки кровяного давления и быстрое наступление усталости. К вечеру, по прогнозам, возмущения постепенно пойдут на спад.
Отдельно эксперты обращают внимание на недавний выброс на светиле, который способен дополнительно сказаться на состоянии околоземной среды. Вместе с тем шансы на то, что 28 июня произойдёт полноценный магнитный шторм, пока оцениваются как средние — 36%.
Медики рекомендуют новосибирцам в этот день не нарушать обычный график сна, дозировать физическую нагрузку, поддерживать водный баланс и сократить потребление крепкого чая, кофе и жирных блюд. Особую осторожность следует проявить людям с проблемами сердца и сосудов: им важно регулярно контролировать давление и своевременно принимать прописанные врачом препараты.