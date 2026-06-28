Волгоградская область вошла в топ «винных регионов»

— Винные регионы — важные туристические направления, и поездки на винодельни могут стать отличным дополнением привычным пляжным и экскурсионным маршрутам. Данные по бронированиям показывают, что россияне тщательно планируют отдых в этих регионах: за несколько месяцев до поездки выбирают жильё и остаются почти на неделю, чтобы не спеша изучить всё самое интересное. А рост спроса на загородные дома свидетельствует о том, что путешественники ценят спокойную атмосферу и возможность побыть семьёй или компанией на природе вдали от городов, — пояснил руководитель по развитию сервисов для арендодателей Рауль Салахов.