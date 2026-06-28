Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанцев приглашают отметить день рождения парка им. Горького

Гостей ждут музыкальные выступления, мастер-классы, спортивные активности и другие события.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сегодня празднует 90-летие Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По случаю юбилея жителей и гостей города ждет насыщенная программа с музыкальными выступлениями, экскурсиями, мастер-классами, спортивными занятиями и другими событиями.

В этот день посетители смогут стать участниками беговой тренировки и орнитологической прогулки, дендрологической и исторической экскурсий, сразиться в шахматном турнире и поиграть в лото. Также будут развернуты детская мастерская и зона с играми, сообщили в дирекции парков и скверов.

Полное расписание событий и регистрация на активности — на сайте дирекции.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Напомним, в преддверии 90-летия парка им. Горького дирекция парков и скверов Казани объявила сбор историй, архивных фотографий и видеозаписей, которые станут частью праздничных проектов, посвященных юбилею общественного пространства.

Хедлайнером праздничной программы в парке им. Горького выступит театр им. Качалова. Также к юбилею совместно с горожанами и агентством COMPASS разработан новый брендинг парка — фирменный стиль, узнаваемые символы и обновленная навигация.

Ранее сообщалось, что в парке им. Горького около стадиона «Трудовые резервы» открылась «Будка поздравлений», где каждый желающий может поздравить парк с юбилеем, поделиться воспоминаниями и оставить пожелания на будущее.