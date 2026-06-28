Казанцев приглашают отметить день рождения парка им. Горького

В Казани сегодня празднует 90-летие Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По случаю юбилея жителей и гостей города ждет насыщенная программа с музыкальными выступлениями, экскурсиями, мастер-классами, спортивными занятиями и другими событиями.
В этот день посетители смогут стать участниками беговой тренировки и орнитологической прогулки, дендрологической и исторической экскурсий, сразиться в шахматном турнире и поиграть в лото. Также будут развернуты детская мастерская и зона с играми, сообщили в дирекции парков и скверов.
Полное расписание событий и регистрация на активности — на сайте дирекции.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане».
Напомним, в преддверии 90-летия парка им. Горького дирекция парков и скверов Казани объявила сбор историй, архивных фотографий и видеозаписей, которые станут частью праздничных проектов, посвященных юбилею общественного пространства.
Хедлайнером праздничной программы в парке им. Горького выступит театр им. Качалова. Также к юбилею совместно с горожанами и агентством COMPASS разработан новый брендинг парка — фирменный стиль, узнаваемые символы и обновленная навигация.
Ранее сообщалось, что в парке им. Горького около стадиона «Трудовые резервы» открылась «Будка поздравлений», где каждый желающий может поздравить парк с юбилеем, поделиться воспоминаниями и оставить пожелания на будущее.