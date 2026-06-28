Казанцев приглашают отметить день рождения парка им. Горького

В этот день посетители смогут стать участниками беговой тренировки и орнитологической прогулки, дендрологической и исторической экскурсий, сразиться в шахматном турнире и поиграть в лото. Также будут развернуты детская мастерская и зона с играми, сообщили в дирекции парков и скверов.