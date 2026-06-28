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Фонтан на Театральной площади Красноярска станцует под музыку из популярных спектаклей

Вечером 3 и 4 июля фонтан на Театральной площади Красноярска будет работать под музыку из популярных спектаклей, которые можно увидеть.

Вечером 3 и 4 июля фонтан на Театральной площади Красноярска будет работать под музыку из популярных спектаклей, которые можно увидеть на сцене театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Шоу начнется в 21:00 и в течение часа подсвеченные водные струи фонтана будут двигаться в такт мелодиям из оперных и балетных постановок театра. Об этом сообщили в соцсетях Управления зеленого строительства. Напомним, в прошлом году таким же «водным спектаклем» артисты Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского завершали очередной театральный сезон. В этом году финал сезона запланирован 5 июля.