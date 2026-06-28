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Ряды ВС РФ пополнят 270 выпускников Пермского военного института

Выпуск офицеров вуз провел в День молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Стены Пермского военного института национальной гвардии России в День молодежи покинули более 270 молодых лейтенантов. В этом году вуз провел 40-й юбилейный выпуск офицеров.

Институт на «отлично» окончили 54 отличника, еще 16 вручили медали «За особые достижения в учебе». Выпускники пермского вуза считаются одними из лучших в стране. Они пополняют кадровую элиту Вооруженных сил России.

В краевом Минтербезе отметили, что успехи студентов являются огромной заслугой коллектива вуза. Выпускникам военного института предстоит с гордостью служить своему выбору — защите Родины.

Одним из главных событий празднования прошедшего Дня молодежи также стало чествование лучших выпускников школ Прикамья и их наставников. Торжественная церемония состоялась 27 июня в Перми на городской эспланаде.