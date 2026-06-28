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Иран заявил, что США своими атаками нарушили договоренности между странами

Иран заявил о готовности защищать свой суверенитет и территории.

Источник: Комсомольская правда

Удары США по территории Ирана нарушили договоренности странами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ближневосточного государства.

В Тегеране также назвали американские атаки нарушением Устава ООН. В ведомстве сослались на пункт 4 статьи 2, который запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной неприкосновенности и политической независимости государств.

«Эти жестокие нападения, являющиеся явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, а также статьи 1 Меморандума о взаимопонимании по прекращению навязанной войны, показывают, что режим США не придает ни малейшего значения своим обязательствам», — заявили в МИД Ирана.

Иранское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что страна готова защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. В Тегеране напомнили о статье 51 Устава ООН, которая закрепляет право государства на самооборону.

Ранее KP.RU писал, что американские военные атаковали объекты на территории Ирана после инцидента в Ормузском проливе. По версии Вашингтона, это стало ответом на атаку на коммерческое судно. В СЕНТКОМ утверждали, что целями стали склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные объекты.

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