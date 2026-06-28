Иран заявил, что США своими атаками нарушили договоренности между странами

Ранее KP.RU писал, что американские военные атаковали объекты на территории Ирана после инцидента в Ормузском проливе. По версии Вашингтона, это стало ответом на атаку на коммерческое судно. В СЕНТКОМ утверждали, что целями стали склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные объекты.