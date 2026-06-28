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Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ

Лионель Месси, форвард сборной Аргентины, завершил групповой этап ЧМ лучшим в списке бомбардиров.

Лионель Месси, форвард сборной Аргентины, завершил групповой этап ЧМ лучшим в списке бомбардиров.

Месси стал автором каждого из трех мячей в матче против команды Алжира и обоих голов в игре против австрийской сборной, а также забил в ворота Иордании.

Игрок вошел в пятерку лучших бомбардиров группового этапа в истории ЧМ. Также в пятерке с 1994 года россиянин Олег Саленко.

Норвежский игрок Эрлинг Холанд забил четыре мяча в двух матчах.

Читайте материал: Определились все участники плей-офф и пары ЧМ.

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