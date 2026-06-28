В Иркутске открылся Фестиваль русской оперы

Как отметила министр культуры региона Олеся Полунина, этот фестиваль уже давно стал заметным событием в культурной жизни области. Он проходит с 2019 года, собирает звёзд оперной сцены и с каждым годом привлекает всё больше поклонников, которые ценят возможность услышать классику в живом исполнении.