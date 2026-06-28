В Иркутске открылся Фестиваль русской оперы

В Иркутской области открылся Фестиваль русской оперы. Он продлится неделю — с 28 июня по 4 июля. В эти дни на сцену выйдут артисты из ведущих оперных театров страны, чтобы исполнить известнейшие произведения. Об этом сообщает минкульт Иркутской области.
Откроется праздник музыки 28 июня в областной филармонии. Там с Губернаторским симфоническим оркестром выступят солистка Большого театра Агунда Кулаева и солист московской «Новой оперы» Алексей Татаринцев. В их исполнении прозвучат арии и фрагменты из знаменитых опер.
Главное событие ждет зрителей 4 июля. В этот день на открытой площадке архитектурно-этнографического музея «Тальцы» покажут оперу «Евгений Онегин». Задействованы сразу десять солистов Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, а также иркутские коллективы — Театр хоровой музыки и Губернаторский оркестр.
Как отметила министр культуры региона Олеся Полунина, этот фестиваль уже давно стал заметным событием в культурной жизни области. Он проходит с 2019 года, собирает звёзд оперной сцены и с каждым годом привлекает всё больше поклонников, которые ценят возможность услышать классику в живом исполнении.