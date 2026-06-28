Тысячи вчерашних школьников в эти дни навсегда покидают родные стены и отправляются покорять новые вершины. Слезы прощания, клятвы верности, слова благодарности и, конечно, встреча рассвета нового дня — первого в их взрослой жизни. Где-то выпускные прошли на теплоходе посреди Волги, кто-то ступил на красную ковровую дорожку под звуки фанфар, а кому-то было уютно под перебор гитары и свет свечи. Как отметили свой выпускной одиннадцатиклассники, узнавали корреспонденты «РГ».
Теплоход, видеовизитки и шоу.
В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, большинство школьников и их родителей отметили выпускные. Итоговые аттестаты в этом году получили 13 тысяч выпускников 9-х классов и 5,5 тысячи одиннадцатиклассников.
А накануне, как подчеркивают чиновники, особое внимание при проведении торжественных мероприятий уделялось безопасности. Так, было рекомендовано отказаться от массовых собраний на открытом воздухе, а те, что пройдут под крышей, должны быть обеспечены охраной ЧОПов, полиции, следует организовать дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов. Для всех участников церемоний проводили инструктажи по технике безопасности. 30 июня в театре Горького пройдет главный выпускной вечер города, куда пригласят лучших выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» 1 степени.
Вместе с аттестатами выпускники получали подарочные сертификаты. Фото: Канал Макс Е. Балицкого.
Ну и уже традиционно городские парки, улицы, набережная реки Дон заполнились гуляющей молодежью, пребывающей в статусе школьников последние дни. Под выпускные вечеринки забронировали значительное количество заведений в центре города, а также на Левом берегу Дона. Особый шик ростовчан — выпускной на палубе парохода.
Как рассказал менеджер одной из судоходных компаний Ростова-на-Дону, 3-часовая вечеринка на небольшом теплоходе обойдется выпускникам в сумму от 4,9 тысячи рублей на человека. В эту сумму входит аренда самого судна, а также легкий фуршет с закусками и напитками, дискотека с ведущим, страховка и сопровождение штатного сотрудника охраны. Примерно в ту же цену обойдется торжество в ресторане, однако там праздновать можно будет всю ночь. Именно такой вариант выбрала со своими одноклассниками выпускница этого года Анастасия Соколовская. Как рассказала ее мама Ольга, они отмечали выпускной в ресторане.
«Дети подготовили для нас настоящее театрализованное представление, было шумно и весело», — рассказала она.
После ужина и танцев ребята пошли гулять по ночному городу. Приглашенный фотограф не только сделал красивые снимки, но и небольшие видеовизитки с ответами на серьезные и шуточные вопросы.
«Это будет хорошая память на всю жизнь», — отмечают родители.
Ну и обязательный финал: встреча рассвета на набережной Дона.
С первыми лучами солнца — на Волге.
Волгоград проводил своих вчерашних школьников громко и ярко. Субботний вечер стал прощанием со школой для 35 с половиной тысяч парней и девчонок. Главной площадкой празднования стала нижняя терраса набережной. В Советском районе — свой кураж: там на сцену вышли земляки-исполнители. Отметим, что в субботу в городе был сухой закон. Никакого алкоголя. Чтобы утро следующего дня запомнилось только фотографиями в ленте соцсетей, а не головной болью.
В Астрахани существует традиция выпускников-одиннадцатиклассников: встречать всем классом вместе с родителями рассвет на набережной Волги. Приобщилась к традиции в этом году и корреспондент «РГ» Мария Соловьева, в семье которой выросла своя выпускница: старшая дочь Дарья закончила школу. Позади у нее период единых госэкзаменов, а выпускной бал состоялся в субботу, 27 июня. Праздновали его в одном из крупнейших гостиничных комплексов города.
Аттестат в руках — впереди новые горизонты.
Вечер начался с вручения аттестатов, а продолжился файер-шоу «Огни Каспия», выступлением одной из известных местных музыкальных групп и той самой встречей рассвета в четыре утра на Волге.
К слову, в Астраханской области Единый госэкзамен в этом году сдавали 4 тысячи человек. А для стобалльников региона власти организовали торжественный прием. Среди награжденных медалью «Гордость Астраханской области» оказалась и Дарья, набравшая свои заветные 100 баллов по истории. Пока астраханцев, получивших максимальный балл на ЕГЭ по различным предметам, всего 32 человека. Но еще не известны результаты экзаменов по биологии, информатике и английскому языку. Каждому из отличившихся детей вручили сертификат на покупку мороженого, музыкальную колонку и термокружку, а родителям выпускника — благодарственное письмо за воспитание отличника.
Встречали рассвет, но не у моря.
В Крыму в этом году навсегда прощаются со школой 6733 ученика 11-х классов. И да, единого дня выпускных вечеров в республике уже нет, хотя формально эта дата обозначена 27 июня. В действительности их празднуют с начала уходящей недели.
Привет, взрослая жизнь! Фото: Роман Мерзляков/РГ.
«У нас выпускной был в среду, 24 июня. Снимали кафе в центре города. Формат был “1+1”: один ребенок и один из родителей. Но сын нам сразу сказал, что ему будет комфортнее, если мы с папой останемся дома. Поэтому после официальной части мы ушли», — рассказала мама выпускника Елена Белецкая.
Костюм на выпускной вечер вчерашний одиннадцатиклассник Александр выбирал сам: черная рубашка, джинсы и кроссовки такого же цвета, красный пиджак и галстук.
«Мы предлагали ему другой гардероб, более классический, но он ответил, что наш выбор — это отстой, такое никто уже не носит», — говорит мама.
По традиции, прощаясь со школой, молодые люди делали подарки учителям. Но никаких дорогих предметов: украшений из драгоценных металлов или путевок на курорт — не было. Все очень скромно, и исходя из собственных представлений школьников о благодарности своему наставнику.
«Я подарил преподавателю литературы, это мой любимый предмет, браслет из камешков. Кто-то дарил духи, а кто-то просто сказал: “Спасибо!” — поделился Саша.
Программа в кафе началась около 20:00. Были музыкальные номера, конкурсы, всю развлекательную часть вытянул на себе ведущий. Кстати, никаких перебоев с электроэнергией не было, так что зажигать свечи или включать фонари не пришлось. Зажигали только на танцполе. С кухней тоже было все в порядке, печи не отключали, поэтому блюда вкусно и хорошо приготовлены.
«Вечер в кафе нам обошелся чуть больше 10 тысяч рублей: 7600 родители платили за организацию, ведущего, музыкальную часть и плюс отдельно горячие блюда на столе, которые каждый заказывал сам», — рассказал папа выпускника.
Несмотря на «второй блэкаут» в истории Крыма, уличное освещение в столице полуострова не отключают, наружную рекламу тоже. В центре города работают все рестораны и кафе, в посетителях недостатка тоже нет.
«После кафе мы разошлись по интересам и компаниям. Всем классом уже не праздновали, — говорит Саша. — Мы всемером отправились на квартиру к однокласснику. Его родители разрешили нам собраться у них дома. И там уже продолжили отмечать до утра. А утром пошли встречать рассвет», — вспоминает Александр.
В Волгограде выпускники собираются на берегу Волги. Роман Мерзляков/РГ.
Встреча рассвета выпускниками — давняя крымская традиция еще с советских времен. Обычно для такого случая заказывали автобусы, чтобы выехать к морю или в горы, но в сегодняшних условиях перебоев с поставками топлива ограничились прогулкой по городу.
«Мы больше переживали, чтобы они утром не попали под налет дронов, — говорит мама Александра. — Но, к счастью, все обошлось».
В еще одном классе симферопольской школы выпускной отметили более пышно в популярном загородном ресторане. Для выпускников была красная ковровая дорожка, фотозона, живая музыка. Фейерверки в Крыму под запретом, поэтому ограничились фонтанами «холодного огня». Здесь родители праздновали вместе с детьми, но за отдельными столами и даже на отдельной локации. Вечер обошелся в 30 тысяч рублей с человека, разумеется, не считая подарков, нарядов и прочих сопутствующих атрибутов.
«Встречать рассвет мы не ездили, но восхода дождались. Вместе с детьми постояли на берегу пруда в ресторане, все было очень трогательно и красиво. Когда солнце только-только краешком появилось, мальчишки подхватили своих барышень на руки. Надеюсь, им эти моменты запомнятся на всю жизнь», — поделилась подробностями мама выпускника Татьяна.
Живая музыка и вечер — днем.
В Севастополе основная дата проведения выпускных вечеров — 27 июня. В этот день в городе не продают алкоголь. При этом школы проводят выпускные в разные дни в течение недели, это связано с тем, что всем выпускным классам просто невозможно забронировать рестораны и кафе в один день.
В этом году выпускные проходили с 22 по 27 июня. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, вручение аттестатов в школах проведут в сокращенном формате, меры безопасности будут усилены. На территорию школ пустят только родителей и законных представителей по заранее подготовленным спискам. Такой порядок уже применялся в городе во время пандемии коронавируса.
Некоторые школы проводили выпускные в период 24−26 июня, когда в Севастополе была ограничена подача электроэнергии после атаки беспилотников ВСУ на объекты энергетики. По этой причине руководство школ по просьбе родителей переносило церемонии на более раннее время. У некоторых учебных заведений выпускные вечера начинались в 14 часов, у других — позже.
Выпускники рассказали «РГ», что рестораны также не стали отказываться от проведения вечеров. Там подключили генераторы, чтобы запитать кухню и холодильники. Однако на музыкальную аппаратуру энергии не хватало. Но организаторы все равно нашли выход, включали автономные колонки, а где-то даже играли на акустической гитаре.
Из-за опасности воздушных атак школьники также отказались от традиции купаться в море на рассвете. Обычно выпускники приходят на набережную в центре Севастополя и прыгают в воду, держась за руки. Но в этом году выпускные заканчивались вечером, чтобы все успели вернуться домой до наступления ночи.
«Мы смогли организоваться, справились, повеселились, — рассказал “РГ” выпускник школы в Гагаринском районе Севастополя Иван. — Было атмосферно, все удалось. Мы не так много потеряли, а может, даже и выиграли — в эмоциональном плане. Это событие запомнится на всю жизнь».
Вы нужны Родине!
В соседних с Крымом Херсонской и Запорожской областях в этом году во взрослую жизнь отправятся почти 7 тысяч одиннадцатиклассников. Проводить выпускные вечера в этих регионах не рекомендовано. Слишком уж тревожат взрослых кровавые бесчинства нацистов Зеленского, чтобы рисковать жизнями детей. Но все равно, в эти последние июньские дни выпускники новых регионов были красивы, как сама молодость, получая из рук учителей аттестаты и заслуженные награды.
«Ребята, сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни. Кем бы вы ни стали — строителями, врачами, учителями или аграриями — помните: вы нужны родной Херсонской области и всей стране. Вы наше главное сокровище и надежда. Верьте в себя, не бойтесь трудностей», — напутствовал выпускников губернатор региона Владимир Сальдо.
В выпускных нарядах вчерашние школьницы неотразимы. Фото: Канал Макс Е. Балицкого.
«Дорогие наши дети, пусть каждый из вас найдет свое призвание и добьется успехов в выбранной профессии! В вас течет кровь великих победителей, живет их сила духа и любовь к Родине — будьте же достойными их наследниками. Смело идите к своей мечте, стойко преодолевайте трудности, проявляйте себя, свои таланты, чтобы ваши близкие гордились вами и вашими делами», — напутствовал молодых людей губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В добрый путь!