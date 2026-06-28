Школа, прощай! Выпускников юга страны торжественно проводили во взрослую жизнь

Как рассказал менеджер одной из судоходных компаний Ростова-на-Дону, 3-часовая вечеринка на небольшом теплоходе обойдется выпускникам в сумму от 4,9 тысячи рублей на человека. В эту сумму входит аренда самого судна, а также легкий фуршет с закусками и напитками, дискотека с ведущим, страховка и сопровождение штатного сотрудника охраны. Примерно в ту же цену обойдется торжество в ресторане, однако там праздновать можно будет всю ночь. Именно такой вариант выбрала со своими одноклассниками выпускница этого года Анастасия Соколовская. Как рассказала ее мама Ольга, они отмечали выпускной в ресторане.