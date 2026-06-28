В пермском аэропорту вновь задерживаются рейсы до Сочи

Более чем на десять часов задерживается сразу два рейса из Перми до Сочи. Как следует из онлайн-табло Большого Савино, борты авиакомпаний «Россия» и «Победа» должны были вылететь из краевой столицы в 5:05 и 5:50 утра соответственно. Теперь расчетное время вылета запланировано на 18:15 и 18:25. Отметим, что вчера два рейса до южного курорта были отменены.