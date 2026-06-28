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В пермском аэропорту вновь задерживаются рейсы до Сочи

Более чем на десять часов задерживается сразу два рейса из Перми до Сочи. Как следует из онлайн-табло Большого Савино, борты авиакомпаний «Россия» и «Победа» должны были вылететь из краевой столицы в 5:05 и 5:50 утра соответственно. Теперь расчетное время вылета запланировано на 18:15 и 18:25. Отметим, что вчера два рейса до южного курорта были отменены.

Источник: Коммерсантъ

Более чем на десять часов задерживается сразу два рейса из Перми до Сочи. Как следует из онлайн-табло Большого Савино, борты авиакомпаний «Россия» и «Победа» должны были вылететь из краевой столицы в 5:05 и 5:50 утра соответственно. Теперь расчетное время вылета запланировано на 18:15 и 18:25. Отметим, что вчера два рейса до южного курорта были отменены.

Также задерживается рейс до Москвы, назначенный на 16:00. Вместо этого времени борт авиакомпании «Россия» вылетит в 17:15.

Сегодня утром пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщала, что вынуждена корректировать расписание рейсов в связи с продолжительными временными ограничениями в аэропорту Сочи, а также в связи с уходом части рейсов на запасные аэродромы.