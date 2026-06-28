Один из самых популярных продуктов может подорожать из-за климата

Согласно прогнозам климатологов, в 2026 году природное явление Эль-Ниньо способно оказать серьезное влияние на сбор урожая кофе, какао и других культур, произрастающих в тропиках. Это, в свою очередь, приведет к росту стоимости шоколада и кофейных зерен. Под ударом окажется Эквадор, где ожидаются обильные осадки, а также африканские регионы, которым грозит продолжительная засуха.
Эль-Ниньо, при котором температура воды в экваториальной зоне Тихого океана поднимается выше нормы, нарушает привычное движение циклонов и антициклонов. Это вызывает резкие погодные аномалии — от сильной жары до ураганов и наводнений в различных уголках земного шара.
ближайшее время разрыв между дешевой и дорогой шоколадной продукцией станет еще более заметным. Она считает, что розничные сети не готовы к одновременному подорожанию как сырья, так и готовых товаров. Косвенным признаком неблагоприятных прогнозов является поведение фьючерсов: к концу июня одна тонна какао-бобов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожала до 5040 долларов, что стало наивысшим показателем с января 2026 года.
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