В Новосибирске банки ввели новые лимиты на снятие наличных

С сентября 2025 года кредитные организации руководствуются требованиями Федерального закона № 41‑ФЗ: если операция выглядит подозрительной, банк вправе ограничить выдачу денег через банкоматы. В таком случае клиент сможет снять не более 50 тысяч рублей в сутки, а дальнейшие операции могут быть приостановлены до 48 часов — пока кредитная организация не убедится, что средства получает владелец счёта.