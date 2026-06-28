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В Новосибирске банки ввели новые лимиты на снятие наличных

Новые правила введены из-за изменений в законодательстве.

Источник: Om1 Новосибирск

Жителям Новосибирска, планирующим снять крупную сумму наличных, стоит учитывать обновлённые правила работы банков. Меры введены в рамках борьбы с телефонным мошенничеством и призваны защитить сбережения клиентов.

С сентября 2025 года кредитные организации руководствуются требованиями Федерального закона № 41‑ФЗ: если операция выглядит подозрительной, банк вправе ограничить выдачу денег через банкоматы. В таком случае клиент сможет снять не более 50 тысяч рублей в сутки, а дальнейшие операции могут быть приостановлены до 48 часов — пока кредитная организация не убедится, что средства получает владелец счёта.

Особые ограничения действуют и для клиентов, сведения о которых внесены в базу Банка России после мошеннических операций: им разрешено снимать не более 100 тысяч рублей в месяц.

Эксперты советуют новосибирцам заранее уточнять лимиты в мобильном приложении банка, а при необходимости получить крупную сумму — предупреждать кредитную организацию. Иногда надёжнее обратиться в кассу с паспортом. При возникновении ограничений не стоит паниковать: достаточно связаться с банком и подтвердить операцию.