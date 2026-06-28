В Приморье акулы «оккупировали» бухту Триозерье

В Приморском крае участились встречи людей с акулами в прибрежных водах. Накануне в популярной у туристов бухте Триозерье отдыхающие заметили хищницу рядом с сапсерфером — рыба кружила в нескольких десятках метров от доски, а шокированные очевидцы снимали её плавник на видео. На следующий день в этом же районе были замечены уже два плавника над водой.
По словам местных жителей, они впервые видят акул так близко к берегу. Из-за этого многие решили досрочно завершить купальный сезон именно в районе Триозерья. При этом на других пляжах Приморья, где также фиксировали появление хищников, отдыхающие пока продолжают купаться.
Как сообщает SHOT, участившееся появление акул у побережья связано с потеплением морской воды и увеличением численности тунца, который служит для них кормовой базой. На других пляжах региона, где также замечали хищников, люди пока продолжают заходить в воду. Однако в Триозерье местные жители для себя купальный сезон уже закрыли.