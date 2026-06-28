Юрист Русяев: за сбор ягод грозит штраф до 1 миллиона рублей

Согласно части три статьи 11 Лесного кодекса, сбор грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или в региональные Красные книги, строго запрещен. Это касается не только редких цветов, но и съедобных ягод. Например, морошка, которая в некоторых регионах растет в изобилии, в других может находиться под охраной. В Московской и Тверской областях, а также в ряде других регионов, сбор морошки может привести к штрафам.