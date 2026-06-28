Юрист Русяев: за сбор ягод грозит штраф до 1 миллиона рублей

Поход за ягодами в лес может обернуться серьезными юридическими последствиями, включая штрафы и даже лишение свободы. По закону, сбор дикорастущих плодов разрешен статьей 11 Лесного кодекса, но если человек выходит за рамки собственных нужд или собирает охраняемые виды, то может наступит ответственность. Об этом предупредил юрист Илья Русяев.
Согласно части три статьи 11 Лесного кодекса, сбор грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или в региональные Красные книги, строго запрещен. Это касается не только редких цветов, но и съедобных ягод. Например, морошка, которая в некоторых регионах растет в изобилии, в других может находиться под охраной. В Московской и Тверской областях, а также в ряде других регионов, сбор морошки может привести к штрафам.
Так же стоит проверить, какие ягоды внесены в Красные книги вашего региона. Туда могут входить княженика (арктическая малина), степная вишня, шикша, мелкоплодная клюква. Человек может собирать эти ягоды по незнанию, так как их легко спутать с более распространенными видами.
В беседе с Абзацем юрист отметил, что если человек сорвал краснокнижную ягоду без умысла для своего стола, то ему грозит наказание по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Оно подразумевает штраф от 2500 до 5000 рублей, а та же конфискацию собранных ягод.
Если сбор проводился в заповедниках и национальных парках сбор любых ягод, то наказание будет строже. Причина в том, что это запрещено, даже если ягоды не входят в краснокнижный список. За это предусмотрена ответственность по статье 8.39 КоАП.
За сбор краснокнижных растений с цель продажи грозит уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ, она действует с октября 2023 года.
Наказанием станут до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Если продажа ягод осуществляются через интернет, наказание может увеличиться до пяти лет лишения свободы. В случае организованной группы или использования служебного положения, срок может достигать девяти лет с штрафом до 3 миллионов рублей.