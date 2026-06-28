Григорий Лепс отменил концерт в Сочи из-за невозможности вылететь из Москвы

— Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Очень жаль, что мы не увидимся. Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе, — написал Лепс в личном блоге.