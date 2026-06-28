Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Григорий Лепс отменил концерт в Сочи из-за невозможности вылететь из Москвы

Певец Григорий Лепс сообщил, что его концерт в Сочи, который должен пройти 28 июня, отменен.

Певец Григорий Лепс сообщил, что его концерт в Сочи, который должен пройти 28 июня, отменен.

По словам музыканта, он со своей команды должен был вылететь из Москвы в Сочи для проведения шоу. Однако его рейс отменили в связи с введенными ограничениями в сочинском аэропорту. Билетов на другие рейсы нет.

Лепс пообещал вернуть слушателям деньги за несостоявшийся концерт.

— Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Очень жаль, что мы не увидимся. Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе, — написал Лепс в личном блоге.

В апреле музыкант и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет за четыре миллиона рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск для проведения концерта.

Ранее певец Николай Басков рассказал, что застрял в аэропорту Пулково из-за атаки украинских дронов на Москву. По словам артиста, он вместе с другими пассажирами ожидал вылета более шести часов. Музыкант отметил, что экипаж не разрешил ему покинуть самолет.

Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.
Читать дальше