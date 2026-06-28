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Красные дипломы получили 20 выпускников Челябинского училища штурманов

В учебном заведении прошел 124-й выпуск офицеров.

Источник: пресс-служба министерства обороны РФ

В минувшую субботу, 27 июня, в Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Красные дипломы получили 20 молодых летчиков, еще четверо удостоены золотой медали за отличную учебу, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

С напутственным словом к выпускникам обратился начальник учебного заведения, полковник Дмитрий Вертушенко. Он подчеркнул, что за годы учебы парни приобрели надежный багаж знаний и необходимые навыки для обеспечения безопасности страны.

«Уверен, что в условиях новых вызовов полученные знания позволят вам образцово выполнять свои служебные обязанности, быть для подчиненных примером верности воинскому долгу и присяге», — заключил он.

Теперь летчики будут нести службу в подразделениях Вооруженных сил России.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что ЧВВАКУШ выйдет из состава Военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина и станет самостоятельным учебным заведением.