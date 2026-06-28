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В Константиновске выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

Объявление о продаже бетонного завода опубликовали в конце июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу бетонный завод. Стоимость готового бизнеса — 15 млн рублей. Детали указаны на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Тип бизнеса — производство строительных материалов. Средняя ежемесячная выручка за последние 12 месяцев — 100 млн рублей, расходы за тот же период — 90 млн рублей. Окупаемость — один год.

Также указано, что ИП существует уже десять лет. Оборудованию от 8 до 12 лет, оно находится в Константиновске. Производство — 250−300 кубов бетона в смену. Также продаются четыре миксера «КамАЗ».

Объявление было опубликовано несколько дней назад и к этому моменту набрало 23 просмотра.

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