В Константиновске выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу бетонный завод. Стоимость готового бизнеса — 15 млн рублей. Детали указаны на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
Тип бизнеса — производство строительных материалов. Средняя ежемесячная выручка за последние 12 месяцев — 100 млн рублей, расходы за тот же период — 90 млн рублей. Окупаемость — один год.
Объявление было опубликовано несколько дней назад и к этому моменту набрало 23 просмотра.
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