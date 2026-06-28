Салах получил травму на ЧМ и теперь Египет рискует остаться без лидера

Проблемы со здоровьем возникли во время встречи с командой Ирана, которая завершилась со счётом 1:1. Из-за боли футболист не смог доиграть матч до конца и был заменён во втором тайме. Врачи диагностировали у капитана египетской сборной растяжение мышц задней поверхности бедра.
После получения результатов обследования спортсмен начал проходить восстановительные процедуры. Пока не уточняется, сможет ли один из лидеров команды принять участие в ближайшей игре плей-офф.
Форвард с лета 2017 года выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. За клуб он провёл 442 матча во всех турнирах, забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи, заняв третье место в списке лучших бомбардиров в истории команды. Египтянин уступает по числу голов Иану Рашу (339) и Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды становился обладателем Кубка лиги.
Ранее сборная Египта обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира после ничейного результата в заключительном туре группового этапа. Египтяне открыли счёт уже на 5-й минуте — отличился Махмуд Сабер. Однако преимущество оказалось недолгим: спустя девять минут Рамин Резаэян восстановил равенство.
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