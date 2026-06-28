Салах получил травму на ЧМ и теперь Египет рискует остаться без лидера

Форвард с лета 2017 года выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. За клуб он провёл 442 матча во всех турнирах, забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи, заняв третье место в списке лучших бомбардиров в истории команды. Египтянин уступает по числу голов Иану Рашу (339) и Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды становился обладателем Кубка лиги.