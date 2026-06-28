«Нечего стыдиться»: Россиянин рассказал о реакции на флаг РФ на трибунах чемпионата мира

Мужчина уже два года проживает в Чикаго по Грин-карте. На стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте он пришёл, чтобы поддержать сборную Узбекистана. Свой выбор Михаил объяснил тем, что это не чужие для него ребята, представляющие бывший СССР.