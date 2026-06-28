«Нечего стыдиться»: Россиянин рассказал о реакции на флаг РФ на трибунах чемпионата мира

Мужчина уже два года проживает в Чикаго по Грин-карте. На стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте он пришёл, чтобы поддержать сборную Узбекистана. Свой выбор Михаил объяснил тем, что это не чужие для него ребята, представляющие бывший СССР.
С собой болельщик взял российский триколор, подчеркнув, что ему нечего стыдиться. Он добавил, что надеется на улучшение непростой обстановки вокруг страны.
Никаких препятствий при проходе на арену у него не возникло. Сотрудники стадиона отнеслись к атрибутике лояльно.
Реакция фанатов также оказалась доброжелательной. По словам Михаила, болельщики из Узбекистана очень удивились, увидев россиянина на трибунах. Обстановку на матче он охарактеризовал как позитивную.
Напомним, Узбекистан проиграл ДР Конго со счётом 1:3 и завершил выступление на чемпионате мира.
Ранее Life.ru писал, что фанатов с флагами России заметили на матче Узбекистана и Колумбии. Кроме того, гражданин РФ пронёс триколор на игру Франции и Сенегала.
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