«Высока вероятность тепловых ударов». МЧС Беларуси предупредило об опасной жаре 28 июня

Беларусь накрыли теплые воздушные массы тропического происхождения, которые принесли жару под 40 градусов, а это значит, что в воскресенье, 28 июня, возникают различные факторы опасности, сообщает МЧС.
28 июня на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха составит +30 +34, местами, а по западу во многих районах достигнет +35 +38.
Спасатели предупреждают о факторах опасности. Речь идет об отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования и деформация асфальтового покрытия. Есть риск увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Кроме того, надо быть готовыми к возникновение очагов природных пожаров и распространению огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.
В такие жаркие дни есть риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, гибель людей на воде при купании.
Ранее мы писали, что эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов объяснил, ждать ли белорусам облегчения после тропической жары на неделе с 29 июня по 5 июля.
И также власти сказали, можно ли собирать грибы и ягоды из-за ограничения посещения лесов.