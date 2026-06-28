Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Высока вероятность тепловых ударов». МЧС Беларуси предупредило об опасной жаре 28 июня

МЧС Беларуси предупредило об опасностях жары 28 июня из-за тепловых ударов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь накрыли теплые воздушные массы тропического происхождения, которые принесли жару под 40 градусов, а это значит, что в воскресенье, 28 июня, возникают различные факторы опасности, сообщает МЧС.

28 июня на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха составит +30 +34, местами, а по западу во многих районах достигнет +35 +38.

Спасатели предупреждают о факторах опасности. Речь идет об отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования и деформация асфальтового покрытия. Есть риск увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Кроме того, надо быть готовыми к возникновение очагов природных пожаров и распространению огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.

В такие жаркие дни есть риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, гибель людей на воде при купании.

Ранее мы писали, что эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов объяснил, ждать ли белорусам облегчения после тропической жары на неделе с 29 июня по 5 июля.

И также власти сказали, можно ли собирать грибы и ягоды из-за ограничения посещения лесов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше