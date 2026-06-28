Большинство омичей не испытывает никаких страхов, связанных со своей работой

Также омичи высказались о существующих у них страхах по отношению своего предприятия. Наиболее сильным страхом остается внезапное увольнение — его испытывают 10% опрошенных омичей. Уменьшение в силу разных причин зарплаты стала второй по популярности фобией трудоспособного населения города — 8% респондентов постоянно живут с этим страхом. Своей возможной невостребованности на работе боятся 7% горожан. Еще 5% омичей боятся гнева или плохого настроения своих начальников, а 4% жителей Омска боятся возможного банкротства своей фирмы.