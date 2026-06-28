Большинство омичей не испытывает никаких страхов, связанных со своей работой

56% жителей Омска не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Такие данные, полученные в ходе проведенного опроса среди работающих омичей, опубликовал портал по поиску работы SuperJob.
Также омичи высказались о существующих у них страхах по отношению своего предприятия. Наиболее сильным страхом остается внезапное увольнение — его испытывают 10% опрошенных омичей. Уменьшение в силу разных причин зарплаты стала второй по популярности фобией трудоспособного населения города — 8% респондентов постоянно живут с этим страхом. Своей возможной невостребованности на работе боятся 7% горожан. Еще 5% омичей боятся гнева или плохого настроения своих начальников, а 4% жителей Омска боятся возможного банкротства своей фирмы.
При этом омские женщины чаще боятся недооцененности и маленькой зарплаты, а также того, что не справятся с работой. Омские мужчины же больше опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя.