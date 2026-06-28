Биологическая бомба: почему расчесывать укусы комаров — фатальная ошибка

Дерматологи объяснили, почему нам всегда рекомендуют не чесать место укуса комара. Оказалось, что это действительно вовсе не безобидная привычка. Это может запустить в организме режим разрушения собственных тканей. Согласно публикации в профильном издании Medicalxpress, механическое воздействие на кожу не приносит облегчения, а провоцирует агрессивную химическую реакцию, заставляя иммунитет буквально атаковать пораженный участок, вызывая мощнейший отек и бесконечный цикл мучительного зуда.