Биологическая бомба: почему расчесывать укусы комаров — фатальная ошибка

Дерматологи объяснили, почему нам всегда рекомендуют не чесать место укуса комара. Оказалось, что это действительно вовсе не безобидная привычка. Это может запустить в организме режим разрушения собственных тканей. Согласно публикации в профильном издании Medicalxpress, механическое воздействие на кожу не приносит облегчения, а провоцирует агрессивную химическую реакцию, заставляя иммунитет буквально атаковать пораженный участок, вызывая мощнейший отек и бесконечный цикл мучительного зуда.
«Если проигнорировать укус комара, то зуд проходит через пять-десять минут. Но если вы начнете его чесать, он станет вашим спутником на целую неделю, становясь все более зудящим и воспаленным», — предупредил дерматолог Питтсбургского университета Дэниел Каплан.
Главная опасность заключается в том, что расчесывание превращает обычный укус в хроническую рану. Когда человек травмирует кожу, нервная система выделяет мессенджер под названием «субстанция Р». Это вещество работает как детонатор: оно активирует защитные тучные клетки, заставляя их выбрасывать в ткани гигантские дозы гистамина. Проще говоря, ваш иммунитет начинает «бомбить» место укуса, из-за чего воспаление разрастается до огромных размеров, а кожа перестает заживать.
Пугающий эффект был доказан в ходе лабораторных тестов. Ученые вызвали сыпь у мышей, а затем надели на часть грызунов защитные воротники. Те животные, которые были физически лишены возможности прикоснуться к ранам, выздоравливали очень быстро, избежав отеков и разрушения тканей.
Чтобы не уродовать кожу и разорвать замкнутый круг боли, медики настоятельно рекомендуют отказаться от прикосновений к укусам. В качестве спасения специалисты предлагают использовать кремы с ментолом: они создают иллюзию холода, временно обманывают мозг и блокируют потребность расчесывать рану.