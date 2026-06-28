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Биологическая бомба: почему расчесывать укусы комаров — фатальная ошибка

Дерматологи объяснили, почему нам всегда рекомендуют не чесать место укуса комара.

Дерматологи объяснили, почему нам всегда рекомендуют не чесать место укуса комара. Оказалось, что это действительно вовсе не безобидная привычка. Это может запустить в организме режим разрушения собственных тканей. Согласно публикации в профильном издании Medicalxpress, механическое воздействие на кожу не приносит облегчения, а провоцирует агрессивную химическую реакцию, заставляя иммунитет буквально атаковать пораженный участок, вызывая мощнейший отек и бесконечный цикл мучительного зуда.

«Если проигнорировать укус комара, то зуд проходит через пять-десять минут. Но если вы начнете его чесать, он станет вашим спутником на целую неделю, становясь все более зудящим и воспаленным», — предупредил дерматолог Питтсбургского университета Дэниел Каплан.

Главная опасность заключается в том, что расчесывание превращает обычный укус в хроническую рану. Когда человек травмирует кожу, нервная система выделяет мессенджер под названием «субстанция Р». Это вещество работает как детонатор: оно активирует защитные тучные клетки, заставляя их выбрасывать в ткани гигантские дозы гистамина. Проще говоря, ваш иммунитет начинает «бомбить» место укуса, из-за чего воспаление разрастается до огромных размеров, а кожа перестает заживать.

Пугающий эффект был доказан в ходе лабораторных тестов. Ученые вызвали сыпь у мышей, а затем надели на часть грызунов защитные воротники. Те животные, которые были физически лишены возможности прикоснуться к ранам, выздоравливали очень быстро, избежав отеков и разрушения тканей.

Чтобы не уродовать кожу и разорвать замкнутый круг боли, медики настоятельно рекомендуют отказаться от прикосновений к укусам. В качестве спасения специалисты предлагают использовать кремы с ментолом: они создают иллюзию холода, временно обманывают мозг и блокируют потребность расчесывать рану.