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Гродненский зоопарк показал видео о том, как волчата спасаются от жары

В жару волчата принимают ванны в Гродненском зоопарке.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Гродненского зоопарка показали, как звери спасаются от тропической жары, которая пришла в город.

В эти дни в Гродно столбик термометра поднялся выше 30 градусов. Такая погода не по нраву зверям, привыкшим к куда более прохладному климату.

Вот, например, так охлаждаются волчата. В вольере им поставили ванночку. Один из волчат погрузился туда полностью, а другому места не хватило. Но он окунул в воду мордочку и попил. Наверное, придет и его очередь.

28 июня в Гродно будет еще жарче — плюс 35−37. Без помощи людей зверям в зоопарке не обойтись.

Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.

Между тем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.

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