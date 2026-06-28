150 тысяч человек посетили праздник День молодёжи в центре Омска

По данным губернатора Виталия Хоценко, праздник собрал около 150 тысяч омичей. Глава региона поблагодарил в соцсетях правоохранительные органы, артистов, организаторов и всех, кто помог сделать праздник масштабным и безопасным. Он отдельно подчеркнул, что все мероприятия прошли без серьёзных происшествий.