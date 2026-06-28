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150 тысяч человек посетили праздник День молодёжи в центре Омска

Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Омск ярко отметил День молодёжи — 27 июня 2026 года центр города превратился в большую праздничную площадку. Весь день на центральных улицах работали развлекательные локации, а кульминацией вечера стал концерт Полины Гагариной на Соборной площади, дополненный молебном.

По данным губернатора Виталия Хоценко, праздник собрал около 150 тысяч омичей. Глава региона поблагодарил в соцсетях правоохранительные органы, артистов, организаторов и всех, кто помог сделать праздник масштабным и безопасным. Он отдельно подчеркнул, что все мероприятия прошли без серьёзных происшествий.

При этом не обошлось без тревожного эпизода: во время концерта одной из девушек в плотной толпе стало плохо — она потеряла сознание. Медики скорой помощи оперативно отреагировали: девушку быстро вывели за ограждение и оказали необходимую помощь.